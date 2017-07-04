В Хабаровске ОПГ под видом легальной фирмы продавала девушек в рабство

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Трое членов организованной преступной группы осуждены в Хабаровском крае за 27 эпизодов торговли людьми, сообщает во вторник Следственный комитет (СК) России.

"Собранные главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Марине Нагибиной, Анне Хамитовой и Сергею Николаеву. Они признаны виновными в совершении 27 эпизодов торговли людьми", — говорится в сообщении.

В 2007 году Нагибина будучи директором фирмы по трудоустройству россиян за рубежом стала под видом легальных услуг осуществлять вербовку, перевозку, передачу и куплю-продажу женщин в иностранное государство. В противоправную деятельность также были вовлечены одна из подчиненных ей сотрудниц Хамитова, и житель Москвы Николаев.

"В 2007-2010 годах фигуранты подыскивали в Хабаровске женщин возрастом от 18 до 36 лет, находившихся в сложной жизненной ситуации и в уязвимом положении, и вербовали их в офисе фирмы, обещая легальную работу за рубежом и высокую оплату труда. Попадая в распоряжение покупателей, жертвы торговли людьми подвергались физическому и психическому насилию", — сообщает ведомство.

У женщин отбирали документы, а для придания видимой законности их длительному нахождению в государстве оформлялись фиктивные браки. Потерпевшие были вынуждены выполнять работу интимного характера в ночных клубах и нередко становились объектом дальнейшей перепродажи, выяснили следователи. За деятельность по торговле людьми соучастники получали гонорар из расчета не менее тысячи евро за каждую проданную женщину.

Приговором суда Нагибиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, Хамитовой – в виде 4,5 лет лишения свободы условно, а Николаеву – виде 3,5 лет лишения свободы.