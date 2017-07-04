СК проверяет данные о радиации у зенитной пушки в парке в Архангельске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл ─ РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по размещенной в соцсетях и СМИ информации о превышении радиационного фона у зенитной пушки, которая находится в парке Победы Архангельска, сообщает СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

"3 июля вечером в группе "Жесть Поморья: Архангельск" в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте информационного агентства "News29.ru" появилась информация о том, что в парке Победы на улице Поморской в городе Архангельске у одного из экспонатов (зенитной пушки) превышен радиационный фон. Авторы публикаций обращают внимание на то, что почти четыре года жители Архангельска ходили рядом с источником радиации", — говорится в сообщении.

Следственными органами по этому факту проводится доследственная проверка.

"Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки принять процессуальное решение", — отмечают в ведомстве.