В Новороссийске задержали мужчину, купавшего крокодила в Черном море

СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. Мужчину с крокодилом задержали на улице Новороссийска, животное передано в зоопарк, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. Судя по комментариям, это происходило на одном из пляжей Анапы, рядом с плавающими в море людьми. При этом окружающие реагируют на крокодила достаточно спокойно, не боятся и даже пытаются его погладить.

Как рассказал РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, мужчину с крокодилом удалось задержать на одной из улиц Новороссийска. "Не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож. Животное передали в зоопарк Анапы "Мадагаскар". В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка по статье №245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" и статье №238 УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказал Лопатин.

При этом сам хозяин крокодила, подчеркнул собеседник агентства, утверждает, что приобрел животное в магазине в 2012 году и никаких услуг по фотографированию не предоставлял. По словам владельца, крокодил жил у него в квартире в аквариуме. При этом никаких документов на рептилию, кроме чека, у мужчины не оказалось.