Под Челябинском спасатели нашли тела еще двух детей с затонувшей лодки

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Спасатели ночью в понедельник вытащили из водоема в Челябинской области, где ранее перевернулась лодка, тела еще двух детей; число жертв возросло до шести, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в запруде около поселка Тогузак перевернулась лодка, в которой, по предварительным данным, находились пять человек, никто из них не смог выбраться на берег. Еще двое находились на берегу и пропали при попытке оказать тонущим помощь. Вечером в воскресенье спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей.

"В настоящее время есть информация о шести погибших при опрокидывании лодки – двух мужчинах 1979 и 1972 годов рождения, а также о четырех детях, из которых трое школьников и двухлетний ребенок. Спасатели ведут поиск еще одного пропавшего мужчины 1981 года рождения", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что удалось спастись четверым мужчинам, которые доплыли до берега.

Как пояснил РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС России по региону Михаил Юрин, также ведется поиск лодки, которая, предположительно, затонула. Кроме того, уточняется информация о количестве человек, которые находились в лодке.

По предварительным данным, водоем "Маским", на котором произошла трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Как отметили в ГУМЧС, у лодки не было спасательных жилетов.