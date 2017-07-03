На затонувшей в Челябинской области лодке не было спасжилетов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лодка, которая перевернулась в Челябинской области, была перегружена и не имела спасательных жилетов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в запруде около поселка Тогузак перевернулась лодка, в которой, по предварительным данным, находились пять человек, никто из них не смог выбраться на берег. Ещё двое находились на берегу и пропали при попытке оказать тонущим помощь. Спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей, судьба троих неизвестна.

"По предварительным данным, водоем "Маским", на котором случилась беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза", — отмечается в сообщении.