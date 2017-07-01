В Новой Москвы в крупном ДТП пострадали пять человек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Крупное ДТП произошло в Новой Москве, по предварительным данным, пострадали пять человек; два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели на место происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"В районе улицы Адмирала Корнилова, дом 5 в поселке Мосрентген произошло крупное ДТП. Два вертолета МАЦ вылетели к месту аварии", — рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали пять человек. "Врачи МАЦ и центр экстренной медицинской помощи оказывают первую помощь пострадавшим, готовится эвакуация", — добавили в департаменте.