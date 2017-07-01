На Урале нашли двоих пропавших в лесу подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. На севере Свердловской области найдены двое пропавших накануне вечером подростков, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Как ранее сообщал свердловский областной полицейский главк, вечером 30 июня братья 2001 и 2006 годов рождения, проживающие в Красноуральске, ушли в лес за грибами и не вернулись домой. Были начаты поиски.

"В 14:20 по местному времени история благополучно завершилась. Сыщики угрозыска ОВД Красноуральска обнаружили мальчиков в одном из частных домов этого населенного пункта", — сказал Горелых.

Как пояснил он, дети рассказали, что грибов в лесу не нашли, вернулись в город и зашли к знакомому, у которого остались, а отцу не сообщили.

По словам Горелых, сейчас решаются два вопроса: об отправке младшего мальчика в летний оздоровительный лагерь и о привлечении отца детей к административной ответственности. Представитель ГУ МВД отметил,что в поисках потерявшихся братьев участвовали порядка 130 полицейских, спасателей и волонтеров.