В Приамурье возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. По факту нанесения побоев фельдшеру "скорой", которая пыталась оказать помощь пострадавшему в ДТП в городе Белогорск Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по региону.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Белогорске в ночь на 1 июля. Предварительно установлено, что бригада скорой помощи, возвращаясь с вызова, увидела, что произошло ДТП. Автомобиль скорой помощи остановился для оказания экстренной помощи.

"Женщина-фельдшер обратилась к одному из участников ДТП с вопросом, нужна ли медицинская помощь. Гражданин ответил отказом. Когда фельдшер достала телефон, чтобы позвонить, мужчина толкнул её и нанёс удар", — сообщает УМВД по Амурской области. Ранее местные СМИ сообщали, что после неожиданного удара медик потеряла координацию движений.

"Мужчину доставили в отдел полиции, он отказался от медицинского освидетельствования. В отношении данного гражданина составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. По факту нанесения побоев медработнику возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои")", — сообщает УМВД по Амурской области.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на медработников. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".