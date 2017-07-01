МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Оперуполномоченный отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, проигнорировавший сообщение о сексуальном насилии над мальчиком, приговорен к году лишения свободы условно, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Псковской области.

По данным ведомства, суд признал полицейского виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что 28 мая 2015 года пострадавший мальчик и его сестра сообщили полицейскому о преступлении. Сотрудник полиции, не желая проводить проверку, проигнорировал этот факт, из-за чего педофил снова попытался надругаться над ребенком.

"Решением Псковского городского суда полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в укрывательстве особо тяжкого преступления. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ночь на 20 сентября 2015 года педофил запер 13-летнего сына бывшей жены в подвале многоквартирного дома в Пскове, пригрозив надругаться над ним. После мужчина пошел за спиртным.

Крики мальчика о помощи услышали две молодые учительницы, которые и вынудили вернувшегося мужчину освободить ребенка. После того, как на место происшествия приехали полицейские, преступник попытался ранить ножом одного из них. Сотрудник полиции ранил мужчину из табельного оружия в ногу и поясницу, после чего преступник уже не мог сопротивляться.

После было установлено, что еще 27 лет назад мужчину признали виновным в нарушении половой неприкосновенности, убийстве 13-летнего ребенка и приговорили к расстрелу, но позднее помиловали и заменили наказание на 20 лет лишения свободы.

По данным СК, в 2016 году педофил был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.