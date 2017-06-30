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Происшествия

Против главы УСБ СКР Максименко возбуждены три дела на 46 миллионов рублей

22:4030.06.2017
(обновлено: 22:41 30.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНачальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил МаксименкоНачальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следствие ФСБ возбудила на главу УСБ СКР Михаила Максименко три уголовных дела, в которых фигурируют взятка джипом, стоимостью более 2,5 миллиона рублей, элитные часы Hublot и крупная сумма денег. Следствие оценивает общую сумму взяток в размере около 46 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СМИ: главу УСБ СКР Максименко заподозрили во взятках щенками

"Пока в отношении Максименко возбуждено три дела — это взятка от Бадри Шенгелия в размере 50 тысяч долларов, что не менее 3,2 миллиона рублей, это Jeep Wrangler стоимостью около 2,65 миллиона рублей от Дмитрия Смычковского, и взятка от Шакро — 500 тысяч евро, что составляет почти 40 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы 19 июля прошлого года арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ. Изначально глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замруководителя ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы по обвинению в получении 500 тысяч евро от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой. Но затем Максименко, в отличие от Ламонова и Никандрова, был заподозрен в получении еще двух взяток.

Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину.

Джип на подставное лицо

Около месяца назад следствие ФСБ возбудило на Максименко дело по шестому пункту статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) — якобы он в конце 2015 года получил в подарок от некого предпринимателя Дмитрия Смычковского автомобиль Jeep Wrangler 2013 года выпуска, стоимость которого следствие оценило примерно в 2,7 миллиона рублей, следует из имеющихся в распоряжении агентства материалов.

Заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Джип, по версии следствия, был оформлен на подставное лицо. Взамен, считает следствие, Максименко оказывал Смычковскому общее покровительство, выразившееся в сообщении предпринимателю информации о проверках, кадровых назначениях и расследовании уголовных дел. "Также Максименко в интересах Смычковского проводил встречи с различными должностными лицами, способствовал принятию на службу в СК России отдельных граждан и обеспечивал им карьерный рост", — считает следствие.

В итоге на Максименко завели дело о получении взятки, а на Смычковского — о даче взятки.

За часы 3 миллиона

Другое дело возбуждено на Максименко по той же статье — якобы в 2015 году предприниматель Бадри Шенгелия передал офицеру 50 тысяч долларов, что эквивалентно 3,2 миллиона рублей, за возбуждение дела на полицейских Санкт-Петербурга.

Как считает следствие, Максименко по договоренности с сотрудниками отдела "Запад" ГУСБ МВД Юрием Тимченко и Виталием Федосовым организовал передачу материалов о якобы хищении у Шенгелии дорогостоящих часов марки Hublot в ГСУ СКР в Санкт-Петербурге.

На основании этих материалов на оперативников, изъявших часы, пытались возбудить дело о превышении полномочий. После неоднократных отказов следствия в возбуждении уголовного дела по указанным материалам, Максименко организовал подготовку от своего имени докладной записки на имя председателя СКР, в содержание которой были включены недостоверные данные, считает следствие.

По данным ФСБ, взятка главе УСБ СКР передавалась в питерском отеле "Парк Инн Пулковская".

40 миллионов Шакро

Первое и основное дело на Максименко завели за взятку от "вора в законе" Шакро Молодого, который, по версии следствия, пытался освободить из тюрьмы своего знакомого — Андрея Кочуйкова по прозвищу "Итальянец". За это полковнику Максименко, его заместителю Ламонову и генералу Никандрову, считает следствие, были переданы 500 тысяч евро, что в пересчете на рубли составляет около 40 миллионов.

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