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Происшествия

Непогода в Московском регионе: погиб один человек

22:3930.06.2017
(обновлено: 22:45 30.06.2017)
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© Никита Новиков, радио SputnikГроза в МосквеГроза в Москве
© Никита Новиков, радио Sputnik

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Один человек погиб в результате грозы, которая обрушилась на Московский регион. ЧП произошло в Дмитровском районе Подмосковья. Мужчину убило молнией, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения, в свою очередь, сообщила об одном пострадавшем. Его состояние оценивается как нетяжелое.

Источник РИА Новости в экстренных службах города уточнил, что пострадала женщина 1946 года рождения. На нее упала ветка. По его словам, инцидент произошел вблизи дома 18 по Мироновской улице.

"Ветхозаветный ливень"

О том, что на Москву и область обрушится небывалой силы дождь накануне предупреждали синоптики.

Сотрудник полиции на станции Лужники Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Движение поездов на МЦК приостановили из-за упавшего дерева
Центр погоды "Фобос" предсказывал, что сильный тропический ливень, который пришел в столицу, по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности и заставит москвичей вспомнить строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе.

МЧС предупреждало, что в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а по возможности переждать непогоду в помещении.

Последствия шторма

Из-за разгулявшейся непогоды 4,4 тысячи человек в Москве и области остались без света. Сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду привели к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях, сообщил сайт Минэнерго России.

Всего же в Центральном федеральном округе электроснабжения лишились более 27 тысяч жителей. Ситуацию под особый контроль до полного завершения восстановительных работ взял заместитель министра энергетики Андрей Черезов.

Ливень в Москве. 30 июня 2017
© РИА Новости
Запросы к сервису "Яндекс.Погода" выросли в шесть раз из-за шторма в Москве
В Москве для устранения последствий грозы был создан оперативный штаб во главе с заместителем мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, городское хозяйство работает в усиленном режиме. Было устранено порядка 30 локальных подтоплений.

Позднее ГУП "Мосводосток" уточнил, что в Центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 75 заявок о скоплении воды. В 15 случаях сообщения не подтвердились.

Свыше 370 бригад госпредприятия "Мосводосток" в пятницу были переведены на усиленный режим работы в связи с надвигающимся ливнем. Это более 1,1 тысячи рабочих предприятия, также задействованы 293 единицы техники.

Серьезные подтопления произошли в Подмосковье. Глава городского округа Красногорск Московской области Радий Хабиров выложил на своей странице "ВКонтакте" фотографии остановок общественного транспорта, детских площадок, автомобилей и улиц, сообщив, что "город поплыл".

Житель Трехгорки Одинцовского района устроил рыбалку: он поплыл на надувной лодке с удочкой прямо по затопленным улицам. Видео появилось в интернете.

Транспортные проблемы

Серьезные затруднения из-за проливного дождя и ветра возникли с транспортом. В столичных аэропортах, по данным сервиса "Яндекс. Расписание" были задержаны почти 120 рейсов, еще семь — отменены.

Так, по состоянию на 20.55 мск в аэропорту "Внуково" был задержан один рейс, еще один отменен. В "Домодедово" — 52 рейса задержаны, еще шесть — отменены, в "Шереметьево" — 66 задержанных рейсов. Данных по "Жуковскому" сервис Яндекса не приводит.

Женщина в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны почти 120 рейсов
Из-за упавшего в районе станции "Белокаменная" на провод контактной сети дерева было приостановлено движение по МЦК. Впрочем, как сообщила пресс-служба Кольца, последствия аварии удалось оперативно ликвидировать.

Улицы города встали в восьмибалльных пробках. Было сильно затруднено движение в пределах Садового кольца. На вылетных магистралях наибольшие затруднения были зафиксированы на шоссе Энтузиастов, где снижены скорости от пересечения с ТТК до проспекта Буденного, на Ленинградском шоссе от станции метро "Водный стадион" и далее за МКАД.

Две столицы

Непогода пришла в Москву с запада. Накануне стихия обрушилась на немецкую столицу. Берлин, как оказалось, был хуже готов к подобным вызовам.

Как сообщает Sputnik Deutschland, из-за проливных дождей столица Германии оказалась "в подвешенном состоянии". Ливень вызвал настоящий хаос на дорогах. Автобан на юге города был заблокирован. На западе столицы оказалась закрыта трасса A100, одна из самых оживленных в Германии.

Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москва vs Берлин. Как две столицы боролись со стихией
По данным Tagesspiegel, в экстренные службы к девяти вечера по местному времени поступило свыше двух тысяч вызовов — такая загрузка здесь бывает в Новый год.

На некоторых станциях метро подтопления были настолько сильными, что под водой оказались не только пути, но и платформы. Некоторые остановки поезда просто проезжали без высадки пассажиров.

На западе немецкой столицы пришлось эвакуировать целое здание — пожарные посчитали, что оно может рухнуть из-за стихии.

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