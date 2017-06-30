Пилот упавшего под Самарой самолета скончался в больнице

САМАРА, 30 июн — РИА Новости. Пилот упавшего в Самарской области легкомоторного самолета скончался в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
Инцидент произошел в пятницу около 18.00 в Ставропольском районе Самарской области. Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ по данному факту проводится проверка.
"Пилот с различными травмами был доставлен в тольяттинскую больницу. Сейчас известно, что он скончался", — сообщила Иванова.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, пострадавших кроме пилота в результате падения самолета нет. Возгорание воздушного судна не произошло. Разрушений на земле нет.