Суд признал законным арест стритрейсерши Багдасарян на шесть суток

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Савеловский суд Москвы в пятницу признал законным арест скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян на шесть суток за уклонение от обязательных работ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда о назначении наказания в виде административного ареста оставить без изменения", — огласила решение судья. Таким образом, он отклонил жалобу ее адвоката, который настаивал, что его доверительница не прогуливала работы.

Сама Мара попросила рассмотреть жалобу без нее и осталась в спецприемнике. Всего за уклонение от работ ей грозило до 15 суток ареста.

Адвокат ссылался на состояние здоровья своей подзащитной. Ранее суд лишил ее водительских прав из-за диагноза "симптоматическая эпилепсия с частыми припадками". Хотя защита тогда настаивала, что на самом деле эпилепсией она не страдает, суд поверил медицинским документам — диагноз вошел в решение и теперь является фактом, которые другие суды проверять не должны.

"Эпилепсия входит в перечень болезней, с которыми нельзя помещать под арест", — убеждал адвокат. Суд ему не внял.

Всего Багдасарян назначено 580 часов обязательных работ, из них она отработала уже 299.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.