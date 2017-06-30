В деле главы Татфондбанка выявили новые эпизоды

МОСКВА/КАЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Новые эпизоды выявлены по уголовному делу председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина о крупном мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы СУСК России по Татарстану.

"В ходе совместной работы УФСБ по РТ с УЭБ и ПК МВД по РТ в настоящее время установлены новые эпизоды", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, 24 декабря 2014 года Татфондбанк заключил с ООО "Аида и Д" договор о выделении кредита в размере 133,7 миллиона рублей без залога и поручительства. На расчетный счет организации были перечислены 60 миллионов рублей, которые сразу были переведены на счет ООО "Новая Нефтехимия", которое в этот же день перечислило деньги ООО "Аида и Д". Далее ООО "Аида и Д" перечислило 40 миллионов рублей на счет члена совета директоров ПАО "Татфондбанк" Мусина.

Отмечается, что аналогичным образом 15 января 2015 года Мусин присвоил кредитные средства Татфондбанка на 40 миллионов рублей, выданные ООО "Аида и Д" в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".

Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 миллиарда рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 миллиарда рублей).

Позднее следствие выявило еще два эпизода преступной деятельности подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.