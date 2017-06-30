ДТП в Ульяновской области унесло жизни пяти человек

САМАРА, 30 июн — РИА Новости. Пять человек погибли, трое пострадали в ДТП в Майнском районе Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"ДТП произошло на трассе в Майнском районе в 14.10 мск…Столкнулись два автомобиля — ВАЗ-21099 и Lada Priora. Погибли оба водителя и трое пассажиров. Еще трое пассажиров, в том числе, 15-летняя девочка госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Lada Priora выехал на встречную полосу. На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства ДТП.