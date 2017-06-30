Экс-главу Центра Хруничева будут судить за растрату 108 млн рублей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Экс-гендиректор Центра Хруничева, одного из ведущих предприятий космической отрасли России, и его бывшие заместители предстанут перед судом по обвинению в растрате более 108 миллионов рублей, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора Ракетно-космического завода ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" и его бывших заместителей. Они обвиняются в совершении преступления… "Растрата денежных средств в особо крупном размере"", — говорится в сообщении.

Имена фигурантов в пресс-релизе не указаны.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2011 года по 2015 год заключали договора с ООО "Компания МеталлРесурс" на поставку металло- и кабельной продукции. При этом цены на поставки были существенно завышены. Таким образом, по данным следствия, обвиняемые растратили свыше 108 миллионов рублей, принадлежащих предприятию.

Рассматривать дело по существу будет Доргомиловский районный суд Москвы.

Всего в мае 2015 года по итогам проверки в Центре Хруничева были вскрыты махинации на 9 миллиардов рублей, было возбуждено 8 уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

В мае 2015 года по итогам проверки в Центре Хруничева были вскрыты махинации на 9 миллиардов рублей, было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Бывший заместитель генерального директора по экономике Центра Хруничева Александр Островерх ранее уже получил пять лет условного срока за хищение более 285 миллионов рублей.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.