АФК "Система" подала апелляцию на арест имущества из-за спора с "Роснефтью"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал апелляционную жалобу АФК "Система" на определение, которым были приняты обеспечительные меры в виде ареста ее имущества в деле по иску "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 170,6 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Жалоба поступила в суд первой инстанции в пятницу, она будет передана для рассмотрения в 18-ый арбитражный апелляционный суд.

Арбитраж Башкирии 23 июня по заявлению "Роснефти" и "Башнефти" принял обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК".

Ранее в пятницу стало известно, что "Система" попросила сам башкирский арбитраж отменить свое определение о принятии обеспечительных мер.