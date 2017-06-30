В Краснодаре арестовали подростка, сбившего на Range Rover пятерых рабочих

КРАСНОДАР, 30 июн — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погиб один человек и еще четверо пострадали, арестован, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Подозреваемому в резонансном ДТП сегодня Прикубанским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 29 августа", — говорится в сообщении.

По информации следствия, рано утром в четверг на улице Дзержинского в Краснодаре несовершеннолетний юноша за рулем Range Rover столкнулся со стоящим автомобилем дорожного ремонтно-строительного управления, после чего наехал на группу людей, которые вели дорожные работы.

В результате ДТП один человек погиб, четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. СУСК уточняет, что после произошедшего Range Rover столкнулся с припаркованной ВАЗ 21120 и загорелся. Как уточняло СУСК, у молодого человека обнаружено наличие алкоголя в крови.