СК возбудил дело о краже двух миллионов рублей у московского метрополитена

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбудили о хищении 2 миллионов рублей у московского метрополитена путем поставки не отвечающего требованиям оборудования, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в 2016 году неустановленные следствием лица из числа работников ЗАО "Предприятие ТД" и должностных лиц одного из московских электродепо, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств ГУП "Московский метрополитен" на сумму более 2 миллионов рублей", — сказала Иванова.

Так, работники коммерческой организации поставили и установили в электродепо стационарную домкратную установку, которая не отвечала требованиям, установленным в техническом задании заказчика, должностными лицами электродепо указанные работы были приняты и оплачены в полном объеме. При этом в настоящее время эксплуатация поставленного оборудования по техническим причинам невозможна.

Дело возбуждено по 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).