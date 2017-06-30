Пожилая москвичка пострадала во время шторма

Шторм в Москве и Подмосковье (6)

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Пожилая женщина незначительно пострадала при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Сильный ливень начался в Москве в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля.

"Упала часть дерева, точнее – ветка. Предварительно, пострадала женщина 1946 года рождения, ее осматривают медики", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел вблизи дома 18 на Мироновской улице.