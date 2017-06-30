МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следствие заподозрило бывшего главу управления собственной безопасности (УСБ) СК Михаила Максименко в получении взяток щенками элитной породы. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию. При этом защита Максименко утверждает, что животные в деле в деле не фигурируют.

Также сообщается, что в отношении Максименко расследуется дело о вымогательстве у владельца крупного строительного бизнеса Дмитрия Смычковского автомобиля Jeep Wrangler, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Главу УСБ СКР Михаила Максименко арестовали 19 июля прошлого года вместе с заместителем Александром Ламоновым и первым заместителем начальника ГСУ СКР по столице Денисом Никандровым. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Захария Калашова (известен также как Шакро Молодой) за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).