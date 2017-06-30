В Омской области подросток утонул, спасая одноклассницу

НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Тринадцатилетний школьник в городе Исилькуль Омской области утонул, пытаясь спасти свою одноклассницу, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что мальчик утонул вечером 29 июня в котловане в Исилькуле. По этому факту проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, мальчик бросился в воду спасать свою 12-летнюю одноклассницу, которая, купаясь, стала захлебываться, однако сам стал тонуть. Отдыхавший на берегу мужчина смог вынести из воды девочку, но мальчик утонул", — говорится в сообщении.

В СК просят родителей не отпускать детей без присмотра на водоемы, еще раз провести с несовершеннолетними беседы, разъяснив опасность купания в непредназначенных для этого местах.