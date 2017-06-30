Площадь пожаров в Забайкалье увеличилась почти на 700 гектаров

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла с почти 9,4 до чуть более 10 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По информации министерства, за сутки ликвидированы 10 пожаров на площади 558,2 гектаров. Ранее сообщалось, что в крае на утро четверга горели 9,4 тысячи гектаров.

"По состоянию на 08.00 30 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 26 лесных пожаров … на общей площади 7041 гектаров, покрытой лесом 6251 гектаров. Кроме того, 8 лесных локализованы … на общей площади 3018 гектаров, покрытой лесом 1853 гектара", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в труднодоступной зоне действуют 25 очагов на площади 20,5 тысячи гектаров, покрытой лесом 4,6 тысячи гектаров. Эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинен.

На тушении работают 882 человека и 168 единиц техники. Ранее сообщалось, что власти Забайкалья из-за жары и пожаров продлили запрет на посещение лесов, который должен был закончиться 30 июня, до 21 июля.