Сильный дождь на Кубани подтопил 21 придомовую территорию и восемь домов

КРАСНОДАР, 29 июн — РИА Новости. Сильный дождь в городе Тимашевск Краснодарского края подтопил 21 придомовую территорию и 8 домов, специальная комиссия устанавливает размер ущерба, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

Уточняется, что информация о том, что в Тимашевске выпали около 40 миллиметров осадков за час, поступила от оперативного дежурного ЕДДС Тимашевского района Кубани в четверг в 16.25 мск. По предварительной информации ведомства, разрушений и жертв нет.

"По предварительным данным, подтопило 21 придомовую территорию, в 8 домов зашла вода. На место направлена оперативная группа Тимашевского ПСГ", – говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что районные власти организовали работу комиссий для установления ущерба. В настоящий момент специалисты проводят работы по ликвидации происшествия.