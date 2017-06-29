Суд арестовал студента МГИМО, насмерть сбившего байкера в Москве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Никулинский суд столицы арестовал до 26 августа студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в суде.

По данным ГИБДД, ЧП на западе Москвы произошло в понедельник в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes, за рулем которого якобы был пьяный 20-летний студент МГИМО.

Отмечалось, что он на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. В институте считают, что говорить об административных мерах в отношении студента, который, возможно, участвовал в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, пока рано, в вузе ждут информации от правоохранительных органов.