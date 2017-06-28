Ливень затопил улицы Уфы

УФА, 28 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Затопленные улицы Уфы из-за сильного ливня стали главной темой уфимских пользователей социальных сетей, при этом в городской мэрии сообщают, что дождевая вода скапливается на дорогах из-за засорения ливневой канализации, упавшими от ветра ветками.
В Уфе ливень стал серьезным испытанием для горожанhttps://t.co/Xi3CdzOFLU#новости #уфа #башкирия pic.twitter.com/XteBLHsoVh— МедиаКорСеть (@mediakorset) 28 июня 2017 г.
Во вторник и в среду в Уфе прошли продолжительные ливни с грозой и шквалистым ветром. Во всех районах города зафиксированы падения веток и деревьев. Пострадавших от стихии нет.
Жители города второй день выкладывают в социальных сетях видеозаписи затопленных улиц, по которым автомобили передвигаются с трудом, на остановках общественного транспорта пассажиры, выходя из автобусов, по колено проваливаются в лужи. Так же много видео, в которых быстрое течение воды сметает цветочные клумбы и мусорные ящики.
Уфа #прямосейчас pic.twitter.com/2CVHmaaYR9— Академия Спартак (@spartak_academy) 28 июня 2017 г.
При этом напоминают городским жителям спокойно относиться к тому, что коммунальщики вырубают старые деревья из-за опасности их обрушения на людей, а вместо них высаживают молодые саженцы.
По данным гидрометеорологов 29 июня местами по республике пройдут небольшие дожди, ветер слабый, при грозе – порывистый.