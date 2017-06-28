Ливень затопил улицы Уфы

УФА, 28 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Затопленные улицы Уфы из-за сильного ливня стали главной темой уфимских пользователей социальных сетей, при этом в городской мэрии сообщают, что дождевая вода скапливается на дорогах из-за засорения ливневой канализации, упавшими от ветра ветками.

​Во вторник и в среду в Уфе прошли продолжительные ливни с грозой и шквалистым ветром. Во всех районах города зафиксированы падения веток и деревьев. Пострадавших от стихии нет.

Жители города второй день выкладывают в социальных сетях видеозаписи затопленных улиц, по которым автомобили передвигаются с трудом, на остановках общественного транспорта пассажиры, выходя из автобусов, по колено проваливаются в лужи. Так же много видео, в которых быстрое течение воды сметает цветочные клумбы и мусорные ящики.

​"Городская ливневая канализация выполняет свою функцию по отводу дождевой воды. Однако, вместе с водой в нее попадают ветки и листья деревьев, а также прочий мусор. Чтобы избежать на улицах города образования луж, в местах скопления воды организовано дежурство районных предприятий по благоустройству. Они проводят регулярную чистку дождеприемных решеток с тем, чтобы обеспечить своевременный отвод воды. Привлечены все необходимые силы и средства, дорожная техника", — поясняют ситуацию в уфимской мэрии.

При этом напоминают городским жителям спокойно относиться к тому, что коммунальщики вырубают старые деревья из-за опасности их обрушения на людей, а вместо них высаживают молодые саженцы.

По данным гидрометеорологов 29 июня местами по республике пройдут небольшие дожди, ветер слабый, при грозе – порывистый.

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