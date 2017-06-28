Погибший на Кутузовском проспекте байкер был студентом МАДИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Погибший на Кутузовском проспекте байкер Аркадий Дымов был студентом МАДИ, в вузе прошла акция прощания с погибшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Ранее в СМИ появилась информация, что виновником аварии на Кутузовском проспекте стал автомобиль Mercedes, за рулем которого якобы был пьяный 20-летний студент МГИМО. Отмечалось, что студент на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Позднее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в Москве в ДТП на Кутузовском проспекте, возможным участником которого был студент вуза. Говорить об административных мерах в отношении студента, который, возможно, участвовал в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, пока рано, так как в вузе ждут информации от правоохранительных органов, сообщали РИА Новости в МГИМО.

"Это был наш студент", — сказал собеседник агентства.

Как рассказали в вузе, погибший Дымов учился на первом курсе магистратуры, руководил секцией "MADImoto", проводил мотопробеги, посвященные Великой отечественной войне. Кроме того, являлся инженером лаборатории скоростных автомобилей при кафедре физвоспитания, был капитан команды "Smart moto", организовывал соревнования по мотокроссу, представлял активную позицию вуза на различных выставках страны и занимался популяризацией технических видов спорта.

В вузе также сообщили, что в среду прошло прощание с погибшим студентом.