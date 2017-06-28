В Кузбассе СК проверяет действия полиции в конфликте дачников с чиновником

КЕМЕРОВО, 28 июн — РИА Новости. Органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку данных о бездействии сотрудников полиции при конфликте дачников, одним из которых оказался начальник департамента промышленности региональной администрации Сергей Карпунькин.

Накануне в интернете была опубликована видеозапись, на которой соседи по даче обвинили чиновника в побоях и угрозах. По их словам, в нападении участвовали его супруга и компания, отдыхавшая на их дачном участке.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что сотрудники полиции не выехали на место происшествия по сообщению местных жителей о том, что им нанес побои мужчина. Также в информации отмечено, что он занимает должность начальника департамента промышленности администрации области. По данному факту проводится доследственная проверка", — рассказали РИА Новости в кузбасском СУ СК.

В ведомстве уточнили, что в рамках проверки установят, поступал ли такой сигнал в органы полиции и какие меры реагирования были приняты. Ход доследственной проверки контролирует руководство областного следственного управления.

Как сообщалось ранее, региональные власти по поручению губернатора Амана Тулеева организовали собственную проверку, на время которой Карпунькин отстранен от должности. Исполняющим обязанности начальника департамента промышленности назначен его первый заместитель Юрий Ударцев.

В ГУМВД по Кемеровской области сообщили, что полицейские устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента в СНТ "Рябинка" в Кемеровском районе. По данным ведомства, между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку.