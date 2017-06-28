МАК назвал причину крушения самолета Ан-2 под Саратовом

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал ошибку в технике пилотирования наиболее вероятной причиной крушения легкомоторного самолета Ан-2 в Саратовской области, сообщается на сайте комитета.

Утром 30 июня 2016 года при обработке полей в Балашовском районе Саратовской области потерпел крушение самолет Ан-2, воздушное судно было практически полностью разрушено и сгорело, погибли два пилота. Самолет принадлежал Краснокутскому летному училищу гражданской авиации. В июле следствие назвало две версии крушения самолета: отказ техники либо ошибка пилотирования.

"Катастрофа самолета Ан-2 С/Х RA-33462 произошла,… наиболее вероятно, из-за ошибки в технике пилотирования, выразившейся в непреднамеренном снижении при выполнении разворота на гон, что привело к столкновению самолета с земной поверхностью в управляемом полете", — сообщает комитет.

Кроме того, среди причин, способствующих крушению, значатся: наличие алкоголя в организме командира воздушного судна и пассажира, отсутствие у пилота подготовки к полетам без второго пилота, выполнение пилотом полетов с пассажиром на месте второго пилота, а также возможная передача командиром судна управления самолетом пассажиру.