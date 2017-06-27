Суд 12 июля вынесет приговор бизнесмену Полонскому

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы 12 июля вынесет приговор бизнесмену Сергею Полонскому и двум его коллегам по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Оглашение приговора по делу Полонского будет 12 июля в 12.00", — сказала она.

Ранее прокурор Борис Локтионов попросил суд признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159) и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Подельнику Полонского Александру Поперне прокурор попросил назначить 5 лет колонии, а Алексею Пронякину — 3 года условно. Их действия прокурор просил квалифицировать как пособничество, исключив из их обвинения состав организованной группы.

Полонский в прениях участия не принимал, его судья Евгений Найденов удалил со слушаний за нарушение дисциплины. Предприниматель был доставлен в суд только на последнее слово.

Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.