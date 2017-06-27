В Иркутске директора агентства по недвижимости застрелили на рабочем месте

ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Директора агентства по недвижимости застрелили в Иркутске на рабочем месте, сообщает во вторник следственное управление СК России по Иркутской области.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в понедельник днем.

"Звонил сотрудник агентства недвижимости "Советник", которое расположено в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Со слов очевидца, 30-летний мужчина выстрелил в предпринимателя из огнестрельного оружия и скрылся. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице", — отмечает СУСК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ведомство добавляет, что подозреваемого задержали по "горячим следам", он признался в содеянном.

"При нем обнаружен обрез, из которого совершен выстрел. Со слов источника – специалиста по продаже недвижимости одного из агентств города, коллеги убитого считают, что мотив преступления может быть связан с профессиональной деятельностью. Ранее подозреваемый занимался риэлтерской деятельностью", — говорится в сообщении.