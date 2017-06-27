Спасатели отправились на поиски пропавшего на Эльбрусе альпиниста из США

НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Две группы спасателей общей численностью 11 человек во вторник вновь вышли на поиски пропавшего на Эльбрусе больше недели назад американского альпиниста, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. Поиски спортсмена, к которым 24 июня привлекли частный вертолет, трижды приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий. В понедельник для поисков были привлечены два коммерческих вертолета, а на высоту 4,8 тысячи метров были высажены восемь спасателей, которые совершали пеший обход по маршруту, но и они не принесли результата.

"Во вторник на поиски альпиниста из США вышли две группы спасателей из 11 человек, которые в пешем порядке обследуют склоны Эльбруса", — сказал Беров.

Он уточнил, что одна группа спасателей двигается вверх по ущелью Терскол, а вторая – по Гара-Баши.