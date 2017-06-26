На юго-западе Москвы избили полицейского

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Задержаны двое мужчин, избившие, по данным следствия, полицейского в ходе конфликта на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, около 16.50, на улице Профсоюзная: находившийся не при исполнении сотрудник отдела полиции по Гагаринскому району повздорил с двумя молодыми людьми. Что стало предметом их спора, не сообщается, но в ходе него мужчины "нанесли полицейскому телесные повреждения и затем скрылись".

В настоящий момент оба молодых человека задержаны. Проводится проверка, по итогам которой будет решено, есть ли в произошедшем состав преступления. Другие подробности в ГУМВД не уточнили.

По данным некоторых СМИ, конфликт произошел на автодороге после того, как один из участников инцидента чуть не въехал в другого. При этом полицейский, по утверждению журналистов, якобы ехал на Porsche, а его противники – на "Жигулях". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.