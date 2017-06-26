При пожаре в Норильске погибли двое детей

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Две маленькие девочки — 2 и 3 лет — погибли при пожаре в жилом многоквартирном доме в Норильске, сообщила официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в пустующей комнате гостиничного типа (малосемейки), расположенной на улице Надеждинская, 17.

"Пожар перекинулся на соседнюю комнату, где проживала женщина с тремя детьми. Во время пожара мать с младшим ребенком находилась в больнице. Тела двух девочек в возрасте 2 и 3 лет с признаками отравления угарным газом спасатели обнаружили во время тушения пожара", — сказала Дегидь.

В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза. По факту гибели детей начата доследственная проверка.