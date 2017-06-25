В Кабардино-Балкарии упал легкомоторный самолет, пилот погиб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Легкомоторный самолет "Сигма-4" упал в Кабардино-Балкарии, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики в поле близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет. Пилот самолета получил травмы, несовместимые с жизнью", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают девять человек личного состава и три единицы техники. Информация о происшествии уточняется.

В региональном управлении МЧС РИА Новости заявили, что информация о ЧП поступила в 13.30 мск в воскресенье, самолет разбился на опушке леса.