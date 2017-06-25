САРАТОВ, 25 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ружье, из которого, предположительно, шестилетний мальчик застрелил младшую сестру в городе Вольск Саратовской области, могло храниться с нарушением установленных правил, полагает уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Ранее СУСК сообщило, что, по предварительным данным, шестилетний мальчик нашел хранившееся дома ружье, из которого в ходе игры выстрелил, попав в четырехлетнюю сестру, которая от полученных травм скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Нормальная семья тружеников. Хорошие дети. Безалаберность с хранением оружия. Или все же преступность? Малыш никогда бы не смог сам вставить патроны в ружье. Значит, оно было заряжено", — написала Загородняя в воскресенье в своем аккаунте в Facebook.

Детский омбудсмен отметила, что правила хранения оружия "написаны на вот таких вот смертях".

"Согласно ФЗ "Об оружии", нарезное и гладкоствольное оружие в обязательном порядке хранится в сейфе… Патроны хранятся отдельно от оружия в отдельной части сейфа под замком… По закону установку сигнализации на жилое помещение, где хранится оружие не могут требовать, но в Саратове "обязывают" выводить на вневедомственную охрану в качестве контроля и профилактики", — отметила она.