В Саратовской области ребенок случайно застрелил из ружья сестру

САРАТОВ, 25 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в городе Вольск Саратовской области возбудило уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки, которую, по предварительным данным, вечером в субботу из ружья в ходе игры застрелил шестилетний брат, сообщило в воскресенье региональное управление СК РФ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в Вольске, тела четырехлетней девочки с огнестрельным ранением. Предположительно, ее шестилетний брат нашел хранившееся дома ружье, из которого в ходе игры произвел выстрел, попав в сестру", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

"В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления", — отмечается в сообщении.