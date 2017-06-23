Жителю Кубани за кражу велосипеда грозит до пяти лет лишения свободы

КРАСНОДАР, 23 июн — РИА Новости. Лишение свободы до пяти лет грозит жителю Кубани за кражу велосипеда, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ведомство отмечает, что в полицию обратилась жительница станицы Ладожской с заявлением, что из хозпостройки ее дома похищен велосипед, принадлежащий близкому родственнику. Материальный ущерб превысил 5 тысяч рублей.
"Задержанный 52-летний ранее судимый местный житель сознался в содеянном. Установлено, что в ночное время суток он незаконно проник на территорию домовладения потерпевшей, похитил из хозяйственной постройки велосипед и скрылся", – говорится в сообщении.
Мужчина находится под подпиской о невыезде. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.