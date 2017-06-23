Жителю Кубани за кражу велосипеда грозит до пяти лет лишения свободы

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

КРАСНОДАР, 23 июн — РИА Новости. Лишение свободы до пяти лет грозит жителю Кубани за кражу велосипеда, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, в отношении жителя Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

Ведомство отмечает, что в полицию обратилась жительница станицы Ладожской с заявлением, что из хозпостройки ее дома похищен велосипед, принадлежащий близкому родственнику. Материальный ущерб превысил 5 тысяч рублей.

"Задержанный 52-летний ранее судимый местный житель сознался в содеянном. Установлено, что в ночное время суток он незаконно проник на территорию домовладения потерпевшей, похитил из хозяйственной постройки велосипед и скрылся", – говорится в сообщении.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.