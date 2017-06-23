Омбудсмен: точка в деле с погибшим в ДТП в Балашихе ребенком не поставлена

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Точка в деле с погибшим в ДТП в Балашихе мальчиком, в крови которого обнаружен алкоголь, не поставлена, его состояние не влияет на меру ответственности водителя, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Подмосковья со ссылкой на слова омбудсмена Екатерины Семеновой.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности. В среду о положительных результатах повторной экспертизы заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об аналогичных результатах сообщили и в пресс-службе СУСК России по Подмосковью.

"Несмотря на то, что заключение экспертизы подтвердилось, точка в деле не поставлена. Следователи СК РФ по Московской области продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего. Нам остается набраться терпения и ждать их выводов. Этот трагический случай нужно разделить на две составляющих: главное – ребенок погиб под колесами автомобиля из-за нарушений правил дорожного движения и – все остальное. Его состояние в этот момент никак не влияет на меру ответственности водителя и является лишь поводом для дополнительных разбирательств", — сказала Семенова.

Она отметила, что лично беседовала с родителями погибшего, видела их окружение.

"У меня сложилось устойчивое впечатление, что семья благополучная, порядочная, не пьющая. Со слов родителей, мальчик в день трагедии не выпадал из поля зрения близких и не имел возможности употребить какое-либо вещество, которое могло дать такие результаты экспертизы. И этому хочется верить", — добавила омбудсмен.