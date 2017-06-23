Омбудсмен: точка в деле с погибшим в ДТП в Балашихе ребенком не поставлена

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Точка в деле с погибшим в ДТП в Балашихе мальчиком, в крови которого обнаружен алкоголь, не поставлена, его состояние не влияет на меру ответственности водителя, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Подмосковья со ссылкой на слова омбудсмена Екатерины Семеновой.
"Несмотря на то, что заключение экспертизы подтвердилось, точка в деле не поставлена. Следователи СК РФ по Московской области продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего. Нам остается набраться терпения и ждать их выводов. Этот трагический случай нужно разделить на две составляющих: главное – ребенок погиб под колесами автомобиля из-за нарушений правил дорожного движения и – все остальное. Его состояние в этот момент никак не влияет на меру ответственности водителя и является лишь поводом для дополнительных разбирательств", — сказала Семенова.
"У меня сложилось устойчивое впечатление, что семья благополучная, порядочная, не пьющая. Со слов родителей, мальчик в день трагедии не выпадал из поля зрения близких и не имел возможности употребить какое-либо вещество, которое могло дать такие результаты экспертизы. И этому хочется верить", — добавила омбудсмен.