На Кубани чиновник на лодке избил проверявшего документы пограничника

КРАСНОДАР, 23 июн — РИА Новости. Кубанский чиновник, который находился на лодке без номеров, избил палкой пограничника, потребовавшего показать документы на плавсредство, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел близ курортного поселка Джубга. Пограничник выявил на берегу маломерное плавсредство без регистрационных номеров, отметили в ведомстве.

"На правомерное требование о предоставлении правоустанавливающих документов на плавсредство его владелец, который, как выяснилось позднее, является сотрудником краевого министерства природных ресурсов, отреагировал неадекватно – он нанес несколько ударов по голове и телу сотрудника полутораметровой палкой, причинив тем самым вред, опасный для его здоровья", – говорится в сообщении.

Управление добавляет, что против чиновника следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Статья предусматривает лишение свободы до десяти лет.