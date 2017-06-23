Шесть воспитанников читинского детсада отравились таблетками

КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Шестерых воспитанников детского сада в Чите доставили к врачам с признаками медикаментозного отравления, троих из них госпитализировали, один ребенок в реанимации, сообщили РИА Новости в минздраве Забайкальского края.

"Всего к врачам обратились шестеро детей, трое после осмотра отправлены домой. Их состояние удовлетворительное. Троих госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу: двое в состоянии средней тяжести, один ребенок в реанимации. Предположительно, отравились таблетками "Табакс", — сказала собеседница агентства. По ее словам, в настоящее время устанавливается, как таблетки попали к детям.

По данным СК, госпитализированы три пятилетние девочки. Установлено, что дети могли употребить таблетки против курения, которые принадлежали одной из работниц дошкольного учреждения. По данному факту начата доследственная проверка.