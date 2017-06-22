Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за убийство судьи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии завершили расследование дела против жителя села Терезе Малокарачаевского района Пиляла Джатдоева, обвиняемого в убийстве исполняющего обязанности председателя районного суда Руслана Боташева, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

По данным СК, 20 октября прошлого года судья Малокарачаевского районного суда Боташев вышел из магазина "Надежда", расположенного при въезде в село Первомайское, и сел за руль автомобиля Toyota. В этот момент к окну машины со стороны пассажирского сиденья подошел мужчина и пять раз выстрелил из нарезного оружия, после чего скрылся. Через четыре часа после преступления был задержан подозреваемый — местный житель Пилял Джатдоев. Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие.

"Уголовное дело составило 4 тома, по делу допрошено большое количество свидетелей, назначено и проведено два десятка экспертных исследований. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Карачаево-Черкесской республики", — говорится в сообщении.

Ранее на допросе Джатдоев объяснял, что три года назад на основании судебного решения, вынесенного судьей Боташевым, у него была значительно сокращена пенсия, на этой почве он и совершил убийство.