Главу штаба Навального арестовали на пять суток

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Симоновский суд арестовал на пять суток руководителя штаба Алексея Навального Леонида Волкова за нарушение правил организации митинга, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"Суд признал Леонида Волкова виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) за организацию митинга 12 июня посредством Youtube-трансляции", — сказал представитель суда.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняло участие около 1,8 тысячи человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, задержано было более 150 участников.