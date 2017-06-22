В Новосибирске женщину убило упавшей от ветра березой

НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Возвращавшаяся с работы женщина погибла в новосибирском Академгородке вечером в четверг под упавшей березой во время бури перед грозой, сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

После 19.00 местного времени в городе поднялась буря с резкими порывами ветра, после чего прошла гроза. Ветер повалил и сломал деревья во многих районах города, срывал плохо закрепленные вывески.

"Женщина, возвращавшись домой с работы, стала жертвой порывов ветра", — говорится в сообщении в официальной группе службы в социальной сети ВКонтакте. Спасатели пояснили, что во время бури женщина шла по лесополосе, и в это время ей на голову упала трухлявая береза.

В свою очередь следственное управление СК РФ по региону сообщает, что по факту гибели 51-летней женщины проводится проверка. "Около 19.30 22 июня 2017 года на территории Советского района города Новосибирска поднялся шквалистый ветер. Погодная стихия поломала растущее близ остановки общественного транспорта дерево, которое упало на находившуюся поблизости 51-летнюю женщину. В результате полученных телесных повреждения последняя скончалась", — описали произошедшее в СК.