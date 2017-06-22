В Хабаровске при взрыве баллона с ацетиленом пострадали три человека

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве баллона с ацетиленом в административном здании горнорудной компании в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, баллон взорвался при проведении сварочных работ. Пострадали три человека, один из них госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва на первом этаже здания нарушено остекление. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, взрыв баллона произошел в двухэтажном производственном здании. Пострадавшая женщина госпитализирована в краевую больницу. За медицинской помощью к врачам позже обратились еще два человека. Возгорания после взрыва не последовало. Взрывной волной выбило окно и дверь.