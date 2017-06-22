СК начал проверку после пожара в иркутском поселке, где сгорели шесть домов

ИРКУТСК, 22 июн – РИА Новости. СК в Иркутской области начал доследственную проверку по факту пожара в поселке Горячий Ключ, в результате которого сгорело шесть домов, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в поселке Горячий Ключ Иркутского района сгорели шесть жилых домов, без крова остались 30 человек.

"Следственным отделом по Иркутскому району СУСК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), по факту пожара в поселке Горячий Ключ, в результате которого сгорело шесть домов", — говорится в сообщении.

По данным сотрудников МЧС, хозяин одного из домов готовил еду во дворе на открытом огне. При жаркой ветреной погоде пожар быстро перекинулся на строения.