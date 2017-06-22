СК начал проверку после пожара в иркутском поселке, где сгорели шесть домов

ИРКУТСК, 22 июн – РИА Новости. СК в Иркутской области начал доследственную проверку по факту пожара в поселке Горячий Ключ, в результате которого сгорело шесть домов, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Иркутскому району СУСК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), по факту пожара в поселке Горячий Ключ, в результате которого сгорело шесть домов", — говорится в сообщении.
По данным сотрудников МЧС, хозяин одного из домов готовил еду во дворе на открытом огне. При жаркой ветреной погоде пожар быстро перекинулся на строения.