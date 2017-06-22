В Нижнем Тагиле отец ребенка-пациента сломал челюсть хирургу

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о том, что в детской поликлинике города Нижний Тагил отец малолетнего пациента избил хирурга, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Свердловской области.

"Организовано проведение доследственной проверки по поступившей информации о причинении телесных повреждений хирургу детской поликлиники, расположенной на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле", — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел во вторник. Отец малолетнего пациента ворвался в кабинет детского хирурга в тот момент, когда тот вел прием, сообщает СК. Мужчина ударил врача по голове, добавляет следствие. По предварительной информации, хирург с переломом челюсти был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также мотив преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.