Пропавшую в Еврейской автономной области девочку ищут более 80 человек

ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Более 80 человек продолжают поиски трехлетней девочки из поселка Соцгородок в Еврейской АО, пропавшей 13 июня, сообщает ГУМЧС РФ по региону в четверг.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома в селе Соцгородок ЕАО и до настоящего времени ее местонахождение не известно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СКР возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей.

"Поиски девочки не прекращаются. К поисковым мероприятиям привлечены сотрудники пожарной охраны, полиции, государственной инспекции по маломерным судам, местные жители, волонтеры, всего 81 человек, 17 единиц техники. Продолжается осмотр территорий, прилегающих к поселку Соцгородок. Поиски пока положительных результатов не дали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые группы повторно обследовали 35 квадратных километров лесного массива в окрестностях поселка и в направлении села Даниловка. Также с помощью гидролокатора обследовано десять километров береговой линии реки Тунгуска и прилегающей акватории. В четверг обследование местности продолжится.

Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что поиски проводятся и в соседних с ЕАО регионах. Следствием отрабатываются все возможные версии, в том числе связанные с несчастным случаем, убийством, похищением и совершением иных преступлений. Пока не одна из них не была подтверждена.