Ударившего бойца Росгвардии на митинге 12 июня отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник поместил под домашний арест напавшего на сотрудника ОМОН Росгвардии на несогласованной акции протеста 12 июня на Марсовом поле, сообщает пресс-служба горсуда.

Ранее на официальном сайте Росгвардии сообщалось, что во время блокирования участников несанкционированной акции сотрудник ОМОН получил удар в спину. В результате удара сотрудник ОМОН не пострадал только благодаря наличию средств защиты, при визуальном осмотре бронежилета сотрудника был обнаружен след удара острым предметом, предположительно, ножом, отмечало ведомство. Факт нанесения удара был зафиксирован на видеокамеру. Данную информацию РИА Новости во вторник подтвердил представитель регионального управления Росгвардии. Вместе с тем, по данным ГСУСК по Петербургу, нападавший ударил бойца ОМОН кулаком, ножа в его руках не было.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Владимира Абросимова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", до 13 августа", — говорится в сообщении.

Ранее власти Петербурга не согласовали сторонникам оппозиционера Алексея Навального акцию 12 июня в центре северной столицы, отказав по всем заявленным участкам, в том числе и по Марсовому полю. Отказ был аргументирован проведением культурно-массовых мероприятий, которым могли помешать протестные акции. Власти предложили перенести акцию в Удельный парк. Однако сторонники Навального это предложение отклонили и решили провести акцию 12 июня на Марсовом поле в рамках согласованного официального фестиваля "Служу России", который проводился там же в это время.