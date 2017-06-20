Центр Хруничева предложит "Роскосмосу" пойти на мировую

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Центр имени Хруничева предложит "Роскосмосу" заключить мировое соглашение по поводу решения суда о возмещении 3,2 миллиарда рублей, что позволит учесть интересы обеих сторон, сообщил РИА Новости во вторник представитель Центра Хруничева.

Сегодня Арбитражный суд Москвы взыскал с Центра Хруничева, разработчика и производителя ракет-носителей, 3,2 миллиарда рублей убытков из-за аварии "Протона-М" с тремя спутниками "Глонасс" в 2013 году.

"Центр имени Хруничева намерен в рамках существующих законодательных процедур предложить госкорпорации "Роскосмос" заключить мировое соглашение о порядке и сроках исполнения решения суда, что позволит учесть интересы кредитора – госкорпорации — и предприятия", — заявил представитель предприятия.

При этом Центр планирует обжаловать само решение арбитража.

"Если суд апелляционной инстанции оставит решение в силе, то предприятие предпримет меры, направленные на снижение финансовой нагрузки", — указал представитель Центра Хруничева, не уточняя, какие именно меры в таком случае будут приняты.